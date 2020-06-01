Yargıtay Başkanı Akarca: "Duruşmalar 16 Haziran'da başlayacak"
Yargıtay binası girişi Ateş ölçümü yapılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın çalışma odasında görüntüleri ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
01.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:42
Yargıtay binası girişi
Ateş ölçümü yapılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın çalışma odasında görüntüleri ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Kaynak: AA