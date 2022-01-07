Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Yargıtay Başkanı Akarca: "Yargı sorunlarının çözümünde hem devletimizde hem de Hükümetimizde çözüm iradesi var"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yargı reformu çalışmalarının paydaşı olduklarını belirterek, "Elbette, yargının sorunları var ama bu yargı sorunlarının çözümünde hem devletimizde hem de Hükümetimizde çözüm iradesi var."dedi.

Akarca, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Akarca, burada yaptığı konuşmada, bu yıl da kurul toplantısını Afyonkarahisar'da yapmayı planladıklarını söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde de 5 yıl boyunca değerlendirme toplantılarını Afyonkarahisar'da yaptıklarını anımsatan Akarca, l"Afyonkarahisar'da halkın misafirperverliği, halkın güler yüzlülüğü, turizm konusundaki kat ettiği mesafe ile gastronomi konusundaki son derece başarıl ve lezzetli yemekleriyle ülkemizin güzide şehirlerinden bir tanesidir."

Burada bir gazetecinin, Yargıtay'ın yargı reformu hakkındaki çalışmaları hakkındaki görüşlerini sorması üzerine Akarca, "Hepinizin bildiği üzere Adalet Bakanlığı'mız yargı reformu çalışmalarına devam etmektedir. Bunların en önemli paydaşlarından biri de Yargıtay'ımızdır. Yargıtay'ımızda yine yargı reformlarına uygun olarak süreçler devam etmektedir. 46 daireli Yargıtay'dan 24 daireli Yargıtay'a geçiş sağlanmış durumdadır. Yargıtay'daki iş yükü istinafların faaliyete geçmesiyle birlikte her geçen gün azalmaktadır. Elbette, yargının sorunları var ama bu yargı sorunlarının çözümünde hem devletimizde hem de Hükümetimizde çözüm iradesi var. Bu irade içerisinde gerekli bütün çabayı, bütün meslektaşlarımızla birlikte yerine getirme gayreti içerisindeyiz." diye cevapladı.

Akarca, Yargıtay'daki güncel içtihatların vatandaşlar ile avukatlar tarafından yakın takibi için yapay zekaya dayalı bir süreci başlattıklarını vurguladı.

İhale sürecinin tamamlanmak üzere olduğuna dikkat çeken Akraca, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Konseyi'yle birlikte yürüttüğümüz 'Yargıtay'ın Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında bu çalışmaları yapıyoruz. Çalışma ortaklarımızdan biri de AB ile Avrupa Konseyi'dir. Elbette, yargı mensuplarının sorunlarının çözümü de burada tartışılmaktadır. Dünde Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde geleneksel olarak yüksek yargı başkanları, yürütme başkanı ve yasama organı olarak bizleri davet ettiler. Sağ olsunlar, Çankaya Köşkü'nde birlikte yemek yedik. Yargının sorunlarını Cumhurbaşkanımıza, devletin en yüksek makamına iletme fırsatı bulduk. Çok geniş kapsamlı, verimli ve yararlı bir toplantı gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim."

Afyonkarahisar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret eden Akarca'ya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve yargı mensupları eşlik etti