Yargıtay Başkanı Akarca, 16. Türk Ceza Hukuku Günleri programına çevrim içi katıldı
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Yargıtay Başkanı Akarca, 16. Türk Ceza Hukuku Günleri programına çevrim içi katıldı

Yargıtay Başkanı Akarca, 16. Türk Ceza Hukuku Günleri programına çevrim içi katıldı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 16. Türk Ceza Hukuku Günleri programına çevrim içi katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 16. Türk Ceza Hukuku Günleri programına çevrim içi katıldı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, programdaki konuşmasında, yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi vesilesiyle düzenlenmeye başlanan bilimsel toplantıların önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Programın Türk Ceza Hukuku'nun gelişmesine katkı sağlayacağını bildiren Akarca, istinaf ve temyize ilişkin güncel sorunların da ele alınmasının oldukça isabetli olduğunu ifade etti.

Akarca, Avrupa Konseyi tarafından bir gösterge olarak kabul edilen dosya işlem süresinin üye ülkelerin yüksek mahkemelerinde hukuk dosyaları için ortalama 207, Yargıtay hukuk dairelerinde ise 191 gün olduğunu bildirdi. Ceza dosyaları bakımından ise 2020'de sürenin 353 gün olduğunu aktaran Akarca, gelecek yıl içinde Avrupa Konseyine üye ülkelerin ortalaması olan 114 güne yaklaşmış olacağını söyledi.

Konuşmasında yüksek bir hızla ilerleyen yapay zeka kullanımının ileride risk doğuracak bir alan olduğunu vurgulayan Akarca, "Gelişen teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkan kamu düzenini bozucu davranışlar, kanunilik ilkesi gereği yeni suç tiplerinin kanunda tanımlanmasını gerektirmektedir. Kaçınılmaz olarak yüzleşeceğimiz ekonomik düzene ilişkin bu meselede hukukçular da dahil olmak üzere bilim insanlarımızın çalışmalar yapması, suç politikasının ve adaletin etkinliğine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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