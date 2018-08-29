Yargıtay "Anna'nın Cezası Artsın" Dedi

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da 3 yıl önce fuhuş yapmasında aracılık eden Salih Alpoğa'nın, ülkesine dönmesine izin vermediği için bıçaklayarak ölümüne neden olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Özbekistan uyruklu Anna Shtıben hakkındaki hüküm Yargıtay'da bozuldu. Yargıtay bozma ilamında, "Kasten yaralama sonucu ölümü neden olmak" suçundan mahkum olan Anna'nın cezasını az buldu. Halen tutuklu olan Anna, "Kasten öldürme" suçundan önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

27 yaşındaki Anna Shtıben, 2015 yılında Özbekistan'dan İstanbul'a geldi. Aksaray'da bir barda garson ve kapı görevlisi olarak çalışan Salih Alpboğa ile tanışıp arkadaş oldu. İddianameye göre, Salih Alpboğa fuhuş yaparak geçimini sağlayan Anna'ya aracılık etmeye başladı. Birlikte Aksaray'da bir apartmanda yaşamaya başladılar. Anna ülkesine geri dönmek niyetindeydi. Olay gecesi olan 7 Nisan 2015'te de Anna, bu niyetini Salih Alpboğa'ya bir restoranda açıkladı. Ancak Salih Alpboğa bu fikre karşı çıktı. Aralarındaki tartışma sonrasında Salih Alpboğa, sokakta Anna'yı dövdü. Eve döndüklerinde de tartışmaya devam ettiler. Anna, mutfaktan aldığı bıçakla Salih Alpboğa'yı bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Kanı durdurmaya çalışan Anna başaramayınca arkadaşlarından yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil yardım ekipleri Salih Alpboğa'nın öldüğünü tespit etti.

Olay nedeniyle tutuklanan Anna, hakkında dava açıldı. Anna mahkemedeki savunmasında, Salih ile üç yıldır tanıştığını ve kendisine şiddet uyguladığını, para karşılığında fuhuş yaptırdığını ve kazandığı parayı da zorla kendisinden aldığını söyledi. Olay günü de Özbekistan'a dönmek istediğini söyleyince Salih'in kendisini sokak ortasında dövdüğünü eve geldiğinde boğazını sıktığını, Salih'in bıçakla üzerine yürüdüğünü kendisini korumak için itince Salih'in yaralandığını ileri sürdü.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğine dair dosyada delil bulunmadığını, sanığın kastının yaralamaya yönelik olduğu, meydana gelen ölüm sonucunu istemediği kanaatine varan mahkeme, Anna Shtıben'i "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay, sanığın kullandığı bıçak, hedef alınan vücut bölgesi ve darbenin şiddetine göre sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu ve "Kasten öldürme" suçundan yargılanması gerektiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Halen tutuklu bulunan Anna, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.