Yargıtay'a yeni üye seçimi Resmi Gazete'de
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Yargıtay'a yeni üye seçimi Resmi Gazete'de

28.11.2020 00:41 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:44
Yargıtay'a yeni üye seçimi Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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