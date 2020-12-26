Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok vefat etti

26.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:44
Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok vefat etti

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Altunok'un (54) cenazesi yarın saat 14.00'te Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kayseri'de 1966 yılında doğan Altunok, Kayseri Fevzi Çakmak Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Altunok, sırasıyla Muratlı, Lice, Selendi ve Kızılcahamam savcılığı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara savcılığı ve Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hatice Şendil Aslı Tandoğan Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Mustafa Er Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Çocuk Gazete Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok vefat etti | Haberler.com Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 19:46:56. #1.14#
title