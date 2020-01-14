Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Memiş Selçuk Güney oldu

14.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:26

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığına Memiş Selçuk Güney seçildi.

Yargıtayın açıklamasına göre, Daire Başkanı Ramazan Özkepir'in görev süresinin dolması nedeniyle boşalan 19. Ceza Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda aynı daire üyesi Memiş Selçuk Güney, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

Yatağan/Deştin'de 1959'da doğan Güney, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982'de mezun oldu. Muğla hakim adayı olarak mesleğe başlayan Güney, sırasıyla Tokat, Beşiri, Gülnar, Kuyucak Hakimliği, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Memiş Selçuk Güney, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: AA