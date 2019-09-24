Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında...
Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir.
24.09.2019 17:04
Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA