Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında...

Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında...

Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir.

24.09.2019 17:04
Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında)

Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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