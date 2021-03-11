Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere...

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı