Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan...
Haberler » 3. Sayfa » Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan... - Haberler

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan...

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanılığına giden 63 darbe sanığına verilen hapis cezalarını onadı.

07.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:53
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan...

16. , FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanılığına giden 63 darbe sanığına verilen hapis cezalarını onadı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler