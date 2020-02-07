Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan...
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanılığına giden 63 darbe sanığına verilen hapis cezalarını onadı.
07.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:53
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanılığına giden 63 darbe sanığına verilen hapis cezalarını onadı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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