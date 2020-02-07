Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına...
Haberler » 3. Sayfa » Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına... - Haberler

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına...

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

07.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:53
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına...

Yargıtay 16. , darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler