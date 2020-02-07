Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına...
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
07.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:53
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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