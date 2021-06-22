Yargıtay 12 hukuk, 12 ceza dairesi olarak görev yapacak
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Yargıtay 12 hukuk, 12 ceza dairesi olarak görev yapacak

Yargıtay 12 hukuk, 12 ceza dairesi olarak görev yapacak
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Yargıtayda bir hukuk ve üç ceza dairesinin kapatılmasıyla, temyiz mahkemesinin 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireden oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Yargıtayda bir hukuk ve üç ceza dairesinin kapatılmasıyla, temyiz mahkemesinin 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireden oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yargıtay Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.

Toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 16. Hukuk Dairesinin kapatılmasına, dairenin işlerinin 1. ve 8. Hukuk Dairelerine devrine karar verildi.

Kararda ayrıca, Yargıtay 14, 15 ve 19. Ceza Dairelerinin de kapatılması ve görevlerinin de diğer dairelere devri kararlaştırıldı.

Kurul tarafından, yüksek yargıçları ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bu görevinin, Yargıtay 16. Ceza Dairesine verilmesine hükmedildi. Söz konusu dairenin tefecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarına ilişkin işlerini inceleme görevi ise 5. Ceza Dairesine devredildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesine de kapatılan 14. Ceza Dairesinin baktığı davalar verildi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, kapatılan daireler nedeniyle bazı dairelerin isimlerinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, darbe girişimi ve örgüt üyelikleri dosyalarına bakan 16. Ceza Dairesinin adı, 3. Ceza Dairesi olarak, 15. Hukuk Dairesinin adı 6. Hukuk Dairesi olarak, 14. Hukuk Dairesinin adı da 7. Hukuk Dairesi olarak değiştirildi.

Kurul tarafından ayrıca, diğer bazı daireler arasındaki iş bölümü ve görevlere ilişkin de değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerle, Yargıtayın 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireden oluşturulması kapsamındaki çalışmalar tamamlandı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, bazı dairelerin daha önce kapatılmasına ya da birleştirilmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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