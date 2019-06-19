'Yargının vereceği karar önünü kesebilir'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP kriziyle ilgili olarak, "Bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP kriziyle ilgili olarak, "Bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri