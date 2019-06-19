'Yargının vereceği karar önünü kesebilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP kriziyle ilgili olarak, "Bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir" dedi.

'Yargının vereceği karar önünü kesebilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP kriziyle ilgili olarak, "Bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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