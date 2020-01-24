Yargılamanın üçüncü gününde Trump'a 'kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttu' suçlaması
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Yargılamanın üçüncü gününde Trump'a 'kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttu' suçlaması

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi

24.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:24
Yargılamanın üçüncü gününde Trump'a 'kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttu' suçlaması

ABD Başkanı 'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 3. gününde Demokrat savcı vekiller, Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinden biri olan "görevi kötüye kullanma" suçlamasına odaklandı.


ABD Senatosunda salı gününden bugüne devam eden azil yargılamasında 7 Demokrat savcı vekil, yerel saatle 13.00'te başlayan duruşmada yaklaşık 8 saat boyunca senatörlere sunum yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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