Yargıda 'e-Duruşma' dönemi başladı
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Yargıda 'e-Duruşma' dönemi başladı

AVUKATLARIN bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan 'e-Duruşma' uygulaması Ankara Batı Adliyesi'nde başladı.

Yargıda 'e-Duruşma' dönemi başladı
15.09.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:07

AVUKATLARIN bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan 'e-Duruşma' uygulaması Ankara Batı Adliyesi'nde başladı. 

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan 'e-Duruşma', ilk kez Ankara Batı 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan görüntülü olarak bağlandı. Yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek. Avukatlar, 'UYAP Avukat Portalı' üzerinden 'duruşma sorgula' menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye 'e-Duruşma' talebi gönderecek.

 


Kaynak: DHA

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