Yargıda 'e-duruşma' dönemi
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Yargıda 'e-duruşma' dönemi

ADALET Bakanlığı'nın avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalara bulundukları yerden videokonferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi, Bakan Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleşti.

Yargıda 'e-duruşma' dönemi
17.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:09

 

ADALET Bakanlığı'nın avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalara bulundukları yerden videokonferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi, Bakan Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleşti. Bakan Gül, "Yargılamanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak" dedi.Avukatların, farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden 'UYAP Avukat Portalı' üzerinden videokonferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin test uygulamasına Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı. Ankara Batı Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen temsili e-duruşmaya Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar ve Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, bulundukları illerden videokonferansla bağlanarak katıldı.'TEST BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ?Bakan Gül, bu sistem ile avukatların duruşmaya bulundukları yerden bağlanabileceğini belirterek, "Bir kaç dakikalık duruşma için 600 kilometre öteden gelip duruşmaya girip tekrardan dönen uygulamalar sona erecek. Baro başkanlarımız sanki buradaymış gibi, çok güzel seslerini duyduk. Duruşmaya katılıp beyanlarını dile getiriyorlar ve bu çerçevede usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim ve reform gerçekleşmiş olacak. Özellikle Antalya'da bir baro mensubu arkadaşımız, uçakta karşılaştığımızda 'Bakanım geldim. Hakim izindeymiş, 2 günüm bunun için gitti ve dönüyorum' dedi. Mesleğin içinde karşılaştığımız hepimizin içinde bir ukdeydi bu" ifadelerini kullandı.'ÖNEMLİ BİR DEVRİM'Esas olanın adliyelere gelmek olduğunu söyleyen Bakan Gül, bu yöntemin bir alternatif olduğunu ve avukatların talep etmeleri halinde bundan yararlanabileceklerini anlattı. Bakan Gül, "Avukat, UYAP portalına girdiğinde tüm duruşmalarını sıraladığında hangi duruşmaya e-duruşma ile katılmak istiyorsa talepte bulunacak ve o talebi mahkemeye iletecek. Mahkeme, talebi uygun bularak kabul etmesiyle birlikte duruşmanın saati geldiğinde avukat meslektaşımız bulunduğu yerden duruşmaya katılma imkanı olacak. Yargılamanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Adliyede işlerini yaparken duruşmayı takip edebilecek ve 'CELSE' programıyla da entegre edeceğiz. Cep telefonuyla da kimliğini doğrulayarak sisteme girebilecek ve bulunduğu yerden diğer işlerini yaparak vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerini sürdürebilecek" diye konuştu.'YARGIYA GÜVENİN ARTACAĞI BİR UYGULAMA'Yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın startını vermiş olduklarını kaydeden Bakan Gül, "Artık hukuk yargılamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunu CELSE programıyla entegre ederek ceza davalarında yaygınlaştıracağız. Bu pilot uygulamayı belli adliyelerde ve kapsamını genişleterek uygulayacağız. Bu reformun, tüm meslektaşlarımıza, yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Zaman içerisinde aynı anda dosyaya ekrandan avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilecekler, dilekçe verebilecek, hakim yazılı beyanı görebilecek" dedi.'PROJENİN NE KADAR HAYATİ OLDUĞU İSPATLANDI'TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise tarihin yazıldığı ana tanıklık ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu hizmet 6 ay önce açıklandığında birileri yerden yere vurmaya kalkıştı. 'Online duruşma olur mu?' dediler. Anlatmaya çalıştık 'isteyen yine duruşmaya gelecek' dedik. Çünkü hakim evinde yapmayacak duruşmayı. Hakim duruşmayı adliyede açacak. Fakat hayatlarında her şeye karşı çıkanlar, karşı çıkacak bir şey bulamayınca kendilerine karşı çıkanlar 'olmaz' dediler. Pandemi şartları bizim 6 ay önce Bakanımızın, 'bu olmalı' dediği projenin avukatların bekası için ne kadar hayati olduğunu ispatladı. Bugün online duruşmanın ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu hem avukat için ekmek meselesidir hem de yargıda maliyeti düşüreceğinden vatandaşımız için bulunmaz bir fırsattır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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