Yargıda dev FETÖ temizliği devam ediyor

FETÖ bağlantılı bin hakim ve savcı deşifre oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Ağrı ve Edirne başta olmak üzere birçok ilde soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında aktif olarak kamuda görev yapan çok sayıda hakim ve savcı, itirafçı beyanları, ankesör kayıtları, ByLock içerikleri ve örgütün çalışma evlerinde kullandıkları sabit hatlardan yapılan görüşmeler sayesinde deşifre oldu.

FETÖ'nün çalışma evlerine yönelik düzenlenen operasyonlar ve evlerde yapılan aramalarda elde edilen bilgi ve belgeler sayesinde çok sayıda "çalışma evi" tespit edilerek örgüte ağır bir darbe vuruldu.

Sabah'ın haberine göre, hakim ve savcıların örgüt evlerinde telefonlarını kapatıp bir araya gelerek sınavlara hazırlandığı "hücresel hakim-savcı çalışma evleri" olarak adlandırılan evlere de kod isim verildiği ortaya çıktı.

Sınav soruları verilerek yargıya sızan bine yakın isim, başsavcılıklarca HSK'ya bildirildi. 400'ünün soruşturması HSK Teftiş Kurulu'nda devam ederken, 600 hakim ve savcının dosyası ihraç istemiyle HSK Genel Kurulu'na ulaştı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri