Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, "Demokrasi ve hukuk devletinin korunmasında, meslektaşlarımızın gösterdiği takdire şayan kahraman duruş, milletimizin hafızasında unutulmaz bir yer bulmuştur." dedi.

Dernek üyeleri, nisan ayında yapılacak 2. Olağan Genel Kurul öncesinde "Yargıda Birlik Derneği Samsun Buluşması" kapsamında, Samsun Adalet Sarayı'nda ziyaretlerde bulundu.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay'ı ziyaret eden dernek üyeleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Heybet, burada yaptığı açıklamada, Yargıda Birlik Derneği olarak birlik ruhunu yeniden canlandırmak, kuruluşundan bugüne kadar yapılanların gözden geçirilmesi ve gelecekte yapacaklarını konuşmak ve planlamak amacıyla, Türkiye'nin farklı noktalarında dernek mensuplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bağımsız ve vatanperver hakim ve savcılarla, yargıda hür vicdanların egemen olabilmesi şuur ve amacıyla oluşturdukları Yargıda Birlik Platformu ile başlayan birlikteliği, uzun zamandır sürdürdüklerini belirten Heybet, "Dernek üyeleri arasındaki güçlü gönül bağı, başlangıçtan bu yana hiç azalmamış, aksine gün geçtikçe daha da kuvvetlenmiştir. Aslında bu durum biz yargı mensuplarının, birincil ve asli görevi olan, herkesin kendisini hukuki güvenlik içinde hissetmesini sağlayan hukuk devleti ilkesinin korunmasında birlikte çalışmaya ne kadar istekli olduğumuzu da ortaya koyan önemli bir göstergedir. İnanıyorum ki bu kararlı tutumumuz, gelecekte de kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türk adalet sistemini daha ileri, modern ve adil seviyeye taşıyabilme ilkesi etrafında, üyeler arasında oluşan gönül bağıyla filizlenen birlikteliğin, ulu bir çınar haline geldiğini vurgulayan Heybet, şöyle devam etti:

"Bizi bir araya getiren sebeplerin ne derece önemli, ideallerimizin ne kadar ulvi ve vazgeçilmez olduğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. 15 Temmuz 2016'da, iradesini başkalarının eline terk eden, aciz ve nankör insanlardan oluşan hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün acısını, halen yüreklerimizde hissediyoruz. Demokrasi tarihimize sürülen bu kara leke, her alanda olduğu gibi adalet sistemimizde de derin yaralar açmış, uzun yıllardır yargı kalitesinin artırılması için harcanan emek ve yatırımların önemli kısmının boşa gitmesine neden olmuştur. Bu vahim hadiseye rağmen hain terör örgütünün ihanetinin bertaraf edilmesi için ilk önemli ve etkili çabayı ortaya koyanlar da yine tarafsız ve bağımsız hakim ve cumhuriyet savcıları olmuştur. Demokrasi ve hukuk devletinin korunmasında meslektaşlarımızın gösterdiği takdire şayan kahraman duruş, milletimizin hafızasında unutulmaz bir yer bulmuştur."

Ziyarete Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeleri Cafer Ergen ve Alp Arslan, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Özkaya ile Yargıtay üyeleri ve Adalet Bakanlığı temsilcileri katıldı.