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Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Birol Kırmaz seçildi

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Birol Kırmaz seçildi

Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Birol Kırmaz seçildi.

Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Birol Kırmaz seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin genel kuruluna, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul, Uğurhan Kuş, yüksek yargı üyeleri ile dernek üyesi hakim ve savcılar katıldı.

Genel kurulun ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, dernek başkanlığına Dr. Birol Kırmaz, başkan vekilliklerine Ali Nevzat Açıkgöz ve Ömer Faruk Aydıner, genel sekreterliğe Cumali Karakütük, genel sekreter vekilliklerine Gökhan Karaköse ve Berrin Aksoyak, basın sözcülüğüne Mustafa Doğru, dış ilişkiler sorumluluğuna Mehmet Ali Kurt, Saymanlığa ise Fehmi Tosun seçildi.

Yeni dönemde Fatih Karakuş, Necip Topuz, Elif Aydan Bozfırat, Hasan Onur Dinç, Fahri Gülay ve Hakan Yumuşak Yönetim Kurulu üyesi, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş İstişare Kurulu üyesi, HSK üyesi Ergün Şahin ise Etik Kurulu üyesi olarak dernekte görev alacak.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Birol Kırmaz seçildi - Haberler
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