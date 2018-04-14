Yargıda Birlik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Musa Heybet, "Bizlerin kendimizi tarafsız ve bağımsız olarak nitelendirmemiz ne kadar önemliyse toplumun da hakim ve savcıları tarafsız ve bağımsız olarak algılaması o derece önem taşımaktadır. Hakim ve savcıların farklı grup ve oluşum mensubiyetiyle hareket etmesinin yargı ve devlet için ne kadar ağır sonuçlar ortaya çıkardığını yaşayarak acı bir şekilde tecrübe ettik." dedi.

Yargıda Birlik Derneği'nin mevcut başkanlık divanı üyelerinin tekrar aday olduğu 2'nci olağan genel kurulu toplandı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulda konuşan Dernek Başkanı Heybet, adalet sistemi güçlü, hızlı ve etkin olmayan bir devletin halkına karşı güvenilirliğinde zafiyet oluşacağını belirterek, ülke ve milletin sorumluluğunu hissederek yaptıkları çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.

Darbe teşebbüsünün olduğu günden bu yana geçen sürede, yargının hızla toparlandığını ve bugün eskisinden daha güçlü bir seviyeye ulaştığını söyleyen Heybet, şöyle devam etti:

"Sevinerek görmekteyiz ki Yargıda Birlik Derneği üyeleri arasındaki güçlü gönül bağı, başlangıçtan bu yana hiç azalmamış, aksine gün geçtikçe daha da kuvvetlenmiştir. Aslında bu durum, biz yargı mensuplarının birincil ve asli görevi olan, herkesin kendisini hukuki güvenlik içinde hissetmesini sağlayan 'hukuk devleti' ilkesinin korunmasında birlikte çalışmaya ne kadar istekli olduğumuzu da ortaya koyan önemli bir göstergedir. İnanıyorum ki bu kararlı tutumumuz gelecekte de kesintisiz devam edecektir."

Heybet, hakim ve savcıların tarafsızlık ve bağımsızlık vasıflarına zarar verecek grup ve oluşumlarda yer almasının, yargının politize olması ve tarafsızlığını yitirmesine neden olacağını belirterek, "Bizlerin kendimizi tarafsız ve bağımsız olarak nitelendirmemiz ne kadar önemliyse, toplumun da hakim ve savcıları tarafsız ve bağımsız olarak algılaması o derece önem taşımaktadır. Hakim ve savcıların farklı grup ve oluşum mensubiyetiyle hareket etmesinin yargı ve devlet için ne kadar ağır sonuçlar ortaya çıkardığını yaşayarak acı bir şekilde tecrübe ettik. Bizler yargı mensupları olarak tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı ifade eden cübbelerimizi giydiğimizde, ön yargısız ve iltimassız şekilde tam bir adaletle görevimizi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Meslektaşları arasında ötekileştirme yapmadan sağlayacakları birlikteliğin vatanın payidar olmasına önemli katkı sağlayacağını söyleyen Heybet, "Yargıda Birlik Derneğinin, birliktelik anlayışı asla politik veya düşünsel aidiyeti ifade eden bir vesayet anlayışı değildir. Bizim birliktelik anlayışımız, fikri ve vicdanı hür yargı mensuplarının kendilerini korkusuzca ifade edebildikleri birlikteliktir." dedi.

Gelecek dönemdeki hedeflerini de anlatan Heybet, yargı hizmetlerinin kalitesinin artması ve çalışmaya yeni başlayan hakim ve savcıların hızlı ve etkili şekilde mesleğe adaptasyonlarının sağlanması için çaba göstereceklerini ifade etti.

Heybet, fiziksel iş yükü ve psikolojik baskı altında olan meslektaşlarının fiili hizmet zammından yararlanmasını sağlamaya çalışacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Değişen ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak, maaş zammı konusunun Bakanlığımız ve TBMM'de görüşülmesi ve gerekenin yapılması konusunda çaba göstereceğiz. Yine hakim ve cumhuriyet savcılarının VIP hizmetlerinden yararlandırılması konusunu ilgili merciler huzurunda bir kez daha gündeme getireceğiz. Başkentimizin dağınık ve fiziki imkan sorunu olan yargı binalarının yenilenmesi ve meslektaşlarımızın daha konforlu ve sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için yetkili makamlardan yardım isteyeceğiz."

Mevcut yönetimin tekrar aday olduğu olağan genel kurul toplantısına, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve çok sayıda yargı mensubu ile davetli katıldı.