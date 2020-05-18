Yargıçlar Sendikası eski Başkanına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "hakaret ve iftira"dan dava...
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Yargıçlar Sendikası eski Başkanına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "hakaret ve iftira"dan dava...

YARGIÇLAR Sendikası eski Başkanı, Avukat Mustafa Karadağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik "...Pelikan grubu avukatı gölge başsavcı gibi çalışıyor.

Yargıçlar Sendikası eski Başkanına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na
18.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:23

YARGIÇLAR Sendikası eski Başkanı, Avukat Mustafa Karadağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik "…Pelikan grubu avukatı gölge başsavcı gibi çalışıyor. Başsavcı ile istişare ediliyor, eski Sovyetlerdeki siyasi komiser gibi, onun oluru olmadan Başsavcı hiçbir şey yapamıyor…" sözleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret ve iftira" suçundan dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, Karadağ hakkında 2 yıl 2 aydan 6 yıl 4 ay'a kadar hapis cezası isteniyor.

Yargıçlar Sendikası eski Başkanı ve emekli hakim, Avukat Mustafa Karadağ hakkında, Gazeteci Yavuz Oğhan'ın Youtube kanalında yayınlanan "bidebunuizle" adlı programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkındaki sözleri nedeniyle dava açıldı. Karadağ, İstanbul Başsavcılığına yönelik "…Pelikan grubu avukatı gölge başsavcı gibi çalışıyor. Başsavcı ile istişare ediliyor, eski Sovyetlerdeki siyasi komiser gibi, onun oluru olmadan Başsavcı hiçbir şey yapamıyor…" sözleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret ve iftira" suçlarından, 2 yıl 2 aydan 6 yıl 4 ay'a kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İDDİALARI TEK TEK SORULDU 

İddianamede Avukat Karadağ'ın, programda dile getirdiği iddialarla ilgili bilgi vermesi için talimatla ifadesine başvurulduğu görüldü.  Karadağ'a şu sorular yöneltildi;

* Beyanınızda bahsettiğiniz Pelikan Grubu nedir?

* Temsilci olarak bahsettiğiniz kişi kimdir? *Temsilci olarak bahsettiğiniz kişinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının odasının yanında tahsis edilmiş bir odası olduğunu belirtmektesiniz. Söz konusu odanın varlığına ve nerede olduğuna dair somut olarak bildiklerinizi ve gördüklerinizi açıklayınız. Bu iddianızın kaynağı ve delili nedir?

*Bahsettiğiniz söz konusu odanın bulunduğu kata çıkmanızın yasaklandığını belirtmektesiniz. Ne zaman ve kim tarafından o kata çıkmanızın yasaklandığını açıklayınız.

*Pelikan Grubunun avukatının gölge başsavcı olarak çalıştığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile istişare ettiği, onun oluru olmadan Başsavcının hiçbir şey yapamadığı iddiasında bulunmaktasınız. Somut olarak istişare edilen bir konu, istişare edilen yer, istişare zamanı gibi hususlarda bildikleriniz nelerdir?"

"SOSYAL MEDYADA KONUŞULUYOR" 

Karadağ kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Karadağ, Pelikan olarak adlandırılan grubun kimlerden oluştuğu bilmediğini, daha önce bazı siyasi kişilerin bu grubun varlığından söz ettiklerini belirlerek "HSK Genel Sekreteri ile Teftiş Kurulu Başkanının istifası buna bağlandı. Ayrıca İstanbul Adliyesinde Başsavcılık katına çıkmanın yasak olduğunu adliyede çalışan herkes biliyor. O kata özel izin ile giriliyor. Pelikan Grubunun yargıya müdahalesi hususu sosyal medyada konuşuluyor."

BAŞSAVCILIK KATININ KAMERA KAYITLARINI İSTEDİAvukat Mustafa Karadağ ifadesi sırasında dikkat çekici bir talepte de bulundu. Karadağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı katında keşif yapılmasını, son 6 aylık kamera kayıtlarının tespiti ile özel kalemde bulunan ziyaretçi kayıtlarının araştırılmasını istedi. Karadağ ancak ondan sonra somut bir savunmada bulunabileceğini ifade etti. 

AİHM: "SAVCILAR HAKARET VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖZLERDEN KORUNMALI"İddianamede Mustafa Karadağ'ın sözleriyle ilgili alınan savunmasında somut hiçbir bilgi ve belge sunamadağı, söylemlerini sosyal medya ve internet ortamında dolaşan itibarsızlaştırma amaçlı gerçek dışı söylentilere dayandırdığı belirtildi. İddianamede AİHM'nin 23 Nisan 2015 tarihli Morice/Fransa kararından alıntı da yapıldı. AİHM'in kararında Cumhuriyet Savcılarının adalet sisteminin işlemesi için vazgeçilmez önemi ile hem ceza yargılamasındaki diğer dava süjelerine hem de genel olarak halka güven telkin etmesi gereken rolleri göz önüne alındığında hakaret içeren ve küçük düşürücü sözlerden korunmaları gerektiğini, konumları gereği bunlara cevap verememelerinin dikkate alınarak kişilik hakları ile ifade özgürlüğü arasında kurulması gereken dengenin altının çizildiği vurgulandı. İddianamede Karadağ'ın sözlerinin bu kapsamda kamu görevlisine hakaret ve iftira suçu oluşturduğunun anlaşıldığı belirtildi.  

SOSYAL MEDYADA FİRARİ FETÖ'CÜLER YAYDI 

Öte yandan Mustafa Karadağ'ın ifade ettiği sözleri sosyal medya üzerinden eşzamanlı olarak yayan kişilerin firari FETÖ üyeleri olduğu belirlendi. Firari FETÖ'cüler Cevheri Güven ve Said Sefa hakkında gerçek dışı iddiaları sosyal medya üzerinden yaydıkları gerekçesiyle "hakaret ve iftira" suçlarından ayrıca soruşturma yürütülüyor. FETÖ'cü Güven ve Sefa ile ilgili, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgü kurmak, terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yaymak ve hakaret gibi suçlardan çok sayıda yakalama kararları bulunuyor. ABD'de yaşadığı belirlenen Said Sefa isimli FETÖ üyesinin, aynı zamanda Fuat Avni adlı örgüt sitesinin yöneticilerinden olduğu biliniyor. Yunanistan'da olduğu belirlenen Cevheri Güven'in ise sosyal medyada hesaplarından örgüt propagandası yaptığı kaydedildi


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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