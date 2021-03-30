YARGIÇLAR SENDİKASI ESKİ BAŞKANI, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA HAKARETTEN HAKİM KARŞISINDA

Ahmet YEŞİLMEN/ YARGIÇLAR Sendikası eski Başkanı, Avukat Mustafa Karadağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik "Pelikan grubu avukatı gölge başsavcı gibi çalışıyor.

Ahmet YEŞİLMEN/

YARGIÇLAR Sendikası eski Başkanı, Avukat Mustafa Karadağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik "Pelikan grubu avukatı gölge başsavcı gibi çalışıyor. Başsavcı ile istişare ediliyor, eski Sovyetlerdeki siyasi komiser gibi, onun oluru olmadan Başsavcı hiçbir şey yapamıyorö sözleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret ve iftiraö suçundan açılan davanın ilk duruşması İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şikayetçi olarak yer aldığı davada, Karadağ hakkında 2 yıl 2 aydan 6 yıl 4 ay'a kadar hapis cezası isteniyor.

"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN İBARET"

Sanık Mustafa Karadağ savunmasında, "Açıklamalarım tamamen düşünce ve ifade özgürlüğünden ibarettir. Söylediğim sözlerin İrfan Fidan'a nasıl bir etkisi olmuştur. İddianamede bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararından bahsedilmiştir, savcıların görevi gereği açıklama yapamayacağına dairdir, adliyenin Başsavcılığın basın sözcülüğü birimi bulunmaktadır. Söylediklerime cevaben basın sözcülüğü açıklama yapabilirdiö dedi.

TANIK DİNLENMESİNİ İSTEDİKaradağ savunmasının devamında, "Soruşturma aşamasında toplanmasını istediğimiz deliller toplanmamış, belirttiğimiz tanıklar dinlenmemiştir. Sözlerimde İrfan Fidan'ın adı geçmemektedir. Söylenen sözlerin herhangi birinde hakaret unsuru yoktur, iftira ile ilgili olarak şikayetçi hakkında açılmış bir soruşturma bulunmamaktadır. Aksine şikayetçi hızlı bir şekilde yükselmiştir, açıkladığım nedenlerle hakkımda derhal beraat karar verilmesine, aksi halde Adalet Bakanı, Ahmet Davutoğlu, İstanbul Baro başkanı Mehmet Durakoğlu, gazeteciler Barış Pehlivan ve Terkoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep ederimö ifadelerini kullandı.

AVUKATI BERAAT İSTEDİKaradağ'ın avukatı Mustafa Bağarkası, "Müvekkilimin savunmasının tümüne katılıyorum, konuşulanlar bir söylenti ve sistemsel eleştiriden ibarettir, tüm hakim ve savcılar arasında konuşulan şeylerdir. İddianamede iftira ve hakaret suçundan birlikte dava açılmıştır, halbuki fikri içtima hükümleri dikkate alınmamıştır. Müvekkilimin beyanlarında geçen kişilerin tanık olarak dinlenmesini biz de talep ediyoruz, ancak öncelikle müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Pelikan grubuyla ilgili olarak bizzat Adalet Bakanının da açıklamaları olmuştur. Bu grubun bir güç odağı olduğu beyanlarından anlaşılmaktadır. Biz ayrıca bu grupla ilgili olarak da varlığı doğru veya yanlış bir amaca hizmet edip etmediği ile ilgili de emniyet ve MİT'ten bilgi alınmasını talep ediyoruz, yazılı savunma içeriklerimizi de tekrar ederiz, yazılı beyanlarımızda tevsii tahkikat taleplerimiz belirtilmiştirö dedi.

"PELİKAN GRUBUYLA İLGİLİ SÖYLEDİKLERİNDEN ÖTÜRÜ ÖDÜLLENDİRİLMELİDİR"Karadağ'ın diğer müdafii avukatı Tamer Akgökçe ise, "Müvekkilim yıllarca yargıçlık yapmış, Yargıçlar Sendikası Başkanlığı ve YARSAV Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve emekliliğinde tecrübesine istinaden belirtilen programa katılmıştır, iddianamede İrfan Fidan 'dan veya gerçek bir kişiden bahsedilmemiştir. Sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tüzel kişiliği muhatap alınmış, kast edilmiş ve eleştirilmiştir. Pelikan grubuyla ilgili olarak yaptığı açıklamadan dolayı da müvekkilin cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerekmektedir. Müvekkilin amacı yargının şeref ve haysiyetini korumak, yargı üzerindeki bu grubun sebep olduğu kötü görüntüyü ortadan kaldırmaya yönelik bir eleştiridir, fikir özgürlüğünden ibarettir" ifadelerini kullandı.Mahkeme Anayasa Mahkemesi üyesi müşteki İrfan Fidan'ın beyanının alınması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya Youtube sitesinde 'bidebunu izle' isimli kanalda ve aynı isimli Twitter Hesabında 9 Aralık 2019 tarihinde canlı yayınlanan programda şüphelinin yaptığı açıklamaların incelendiği aktarıldı. Yargıçlar Sendikası Başkanı iken hakimlik mesleğinden emekliye ayrılan ve Ankara Barosu'na bağlı avukat olarak çalışmaya devam eden Mustafa Karadağ'ın açıklamalarında "Pelikan grubu temsilcisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının odasının yanında odası var. Böyle dedikodular dolanıyor biz biliyoruz bunu. O kata bizim çıkmamız yasak ama. O kişi bir avukat, yargı çevrelerinin de yakından tanıdığı bir avukat. Pelikan grubunun avukatı gölge başsavcı olarak çalışıyor. Başsavcı ile istişare ediliyor ve eski Sovyetlerdeki siyasi komiser gibi, onun oluru olmadan İstanbul Başsavcısı hiçbir şey yapmıyor. Bu şaibeyi Türk yargısı artık içinden atmak zorunda. Bunu atmadığı sürece hukuk işlemez" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

İddianamede Karadağ'ın savunmasında somut hiçbir bilgi ve belge sunmadığı aktarılarak "Söylemlerini sosyal medya ve internet ortamında dolaşan itibarsızlaştırma amaçlı gerçek dışı söylentilere dayandırdığı açıklandı. Mustafa Karadağ'ın 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, 'iftira' suçundan ise 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı