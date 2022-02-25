Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı yeni bölümde ne olacak? Yargı 22. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yargı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yargı dizisinin 22. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı konusu nedir? Yargı 22. Fragmanı nasıl izlenir! Yargı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 22. Bölüm Fragmanı yayında! Büyük duruşmada karar zamanı!

Ceylin'in Engin'i öldürmekten yargılanacağı büyük duruşma sonunda gelip çatmıştır. Ilgaz, Ceylin'e her koşulda destek verirken Yekta da savaş baltalarını çıkarmış bekliyordur. Duruşmadan ne çıkacak? Ceylin suçlu bulunacak mı?

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

Yargı dizisi 21. Bölümde Ceylin ve Ilgaz, Yekta ile ilgili şok bir bilgiye ulaşıyor! 20 Şubat Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 21. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 21. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 21. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 21. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 21. Bölümde neler yaşandı? Yargı 21. Bölüm full izle! Yargı dizisi 21. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

Yargı'nın 20 Şubat Pazar günü yayınlanan 21. Bölümde Ceylin ve Ilgaz, Niyazi'nin intiharıyla büyük şok yaşıyorlar!

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