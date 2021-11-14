Yargı saat kaçta bitiyor? Yargı dizisi kaçta bitecek?

Yargı saat kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konusu oldu. Merakla takip edilen dizinin reklam arasına girmesinin ardından bitiş saati araştırıldı. Kanal D ekranlarında seyirciyi heyecanlandıran Yargı dizisi, kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da hayli ilgi görüyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu da Sema Ergenekon kaleme alıyor. Yarı nerede çekiliyor?

YARGI KONUSU

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz), Pınar Deniz (Ceylin), Hüseyin Avni Danyal (Metin), Uğur Polat (Yekta), Mehmet Yılmaz Ak (Pars), Ali Seçkiner Alıcı (Zafer), Arda Anarat (Çınar), Ece Yüksel (İnci), Zeyno Eracar (Gül), Uğur Aslan (Eren), Onur Durmaz (Engin), Başak Gümülcinelioğlu (Neva), Pınar Çağlar Gençtürk (Aylin), Onur Özaydın (Osman), Özlem Çakar (Makbule), Zeynep Atılgan (Parla), Beren Nur Karadiş (Defne) ve Cezmi Baskın (Merdan)

YARGI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Her hafta pazar akşamı yayımlanan Yargı dizisi İstanbul'da farklı noktalarda çekiliyor.

YARGI KAÇTA BİTİYOR?

20:00'da başlayan Yargı dizisinin ardından 00:15'te Sadakatsiz dizisi başlayacak. Yargı'nın 00:00 itibarıyla bitmesi bekleniyor.

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