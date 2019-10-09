Yargı paketi Genel Kurulda

09.10.2019 23:48

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, teklifte, bağımsızlık, tarafsızlık, insan haklarının geliştirilmesiyle ilgili hiçbir şey görmediğini savundu.

Anayasa'nın, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını yeterince güvenceye almaması halinde, hak ve özgürlüklerden bahsedilemeyeceğini belirten Subaşı, "Yürütme buna müdahale ediyorsa, yasama işlevini kaybetmeye başlamışsa yargı da yıpranmaya başlamıştır. Önce doğru bir anayasa yapalım." dedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, 82 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğine yönelik tehdit, tehlike oluşturan terörist unsurların oluşturduğu terör koridorunun, Barış Pınarı Harekatı'yla barış koridoruna döneceğini söyledi.

Öztürk, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflere ulaşılmasıyla mevcut demokratik yapının ve yargısal güvencelerin daha da güçleneceğini belirterek, tüm bu hedeflere sadece bu teklif gibi, aşama aşama gelecek kanun teklifleriyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle de ulaşılacağını kaydetti.

Yargıdaki bütün sorunları ve Fetullahçı Terör Örgütü elemanlarının verdiği zararları tek bir kanun teklifiyle çözmenin mümkün olmayacağını ifade eden Öztürk, "Bu bakımdan yargıda reform süreci 2023 yılına kadar devam edecek ve strateji belgesinde milletimize vadedilen düzenlemeler Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliği ve kararlılığıyla hayata geçecektir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, üniversiteden atılan öğretim üyelerinin pasaportlarına el konulduğunu belirterek, "Şimdi de 'Polis evet derse pasaportunuzu iade ederiz.' diyorsunuz ama onların yetiştirdiği öğrencilerine, avukatlara 'Siz alın yeşil pasaportla yurt dışına gidin.' diyorsunuz. Bu büyük bir çelişkidir." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu gece yatarken Türkiye yurttaşı 25 milyon Kürt'ü düşünün. Onun kardeşi, yeğeni, kuzeni, amcası orada. Siz onları öldürmeye gidiyorsunuz. Bu savaş kimsenin yararına değildir." dedi.

Beştaş'ın ifadeleri üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri yerinden söz alarak tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Barış Pınarı Harekatı, bu ülkenin güvenliği, Kürt kardeşlerimizin de güvenliği için atılan bir adımdır. Meclis olarak arkasında durmak bizlerin görevidir." diye konuştu.

Turan, "Terör devleti kurma hayali olanların, bu hayali altüst olunca bağırmalarını, hakaretlerini anlıyoruz. Kim ne derse desin bu ülkenin vatandaşları, askeri, Türkiye'nin güvenliği için Fırat'ın doğusunda terör devleti kurulmasına izin vermeyecektir. O yüzden bu adımı atıyoruz. PYD vuruldukça sesin buradan gelmesi manidardır. Bu tarz provokatif dili kınıyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin savaşta olmadığını, terörle mücadele içinde olduğunu belirtti.

Terörün ve teröristin, herhangi bir etnik kökeni, mezhebi, dili ve dini olmadığını vurgulayan Bülbül, "Terörist teröristtir. Bütün insanlığa kasteden yapılardır bunlar. Bunun 'Türkiye içinde, Türkiye dışında' gibi bir değerlendirmeye tabi tutulmasını yanlış buluruz. Türkiye'nin yaptığı iş, terörle mücadele noktasında meşru müdafaa hakkını kullanmaktan ibarettir. Bu, uluslararası anlamda da son derece yerleşmiş bir haktır. Türkiye bu hakkını kullanmaktadır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin tartışmayı gelecek günlerde de sürdüreceklerini, buna tahammül gösterilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, herkesin terör karşısında ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, "Hepimizin terörün her türlüsünü aynı şiddete ve ölçüde lanetlemesi gerekiyor. PKK, IŞİD, DHKP-C ve ismini burada sayamadığım bütün terör örgütlerine lanet okuyorum." diye konuştu.

Teklifin, birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanvekili Gök, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: AA