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Yargı'nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi…

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yargı'nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi…

Tanıtımda kardeşinin öldürüldüğü haberiyle yıkılan Ceylin'in çaresiz halleri dikkat çekerken, genç kadının Çınar'a öfke kustuğu anlar duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor.

ÇINAR, DİYARBAKIR (Hürriyet) - Tanıtımda kardeşinin öldürüldüğü haberiyle yıkılan Ceylin'in çaresiz halleri dikkat çekerken, genç kadının Çınar'a öfke kustuğu anlar duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor. Ceylin'in bu hallerine tanık olan Ilgaz ise ne yapacağını şaşırıyor. Erguvan Ailesi, İnci'nin ölümüyle sarsılırken Ceylin'in bu büyük acıyla nasıl başa çıkacağı ' Yargı'nın izleyenlere yoğun duygular yaşatacak yeni bölümünde cevap bulacak.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı, yeni bölümleriyle her Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

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Haber: Yargı'nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi… - Haberler Magazin
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