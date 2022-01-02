Yargı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yargı Pazar günü mü? Günü mü değişti? Yargı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yargı Pazar günü mü? Yargı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı her Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor. Fakat 2 Ocak Pazar günü Yargı ekranlara gelmeyecek. Koronavirüs sağlık problemleri nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Kanal D'de 2 Ocak Pazar "Çember: Ölüm Meleği" filmi ekranlara gelecektir.

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Yargı sağlık problemleri nedeniyle 2 hafta ara verecek ve dizinin yeni bölümü 9 Ocak 2022 Pazar günü ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

Kısa bir sağlık arası veriyoruz. #Yargı

9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de @KanalD 'de görüşmek üzere!

@ayyapim @kaanurgancioglu @pinardeniz12

Buna göre dizi sağlık arası nedeniyle bu hafta 2 Ocak Pazar günü ekranlara gelmeyecek. Yeni bölüm 1 hafta sonra 9 Ocak'ta yayınlanacak.

YARGI KONUSU NE?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin (Pınar Deniz), katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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