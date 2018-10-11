Yargı Mensupları Kan Bağışında Bulundu

Samsun'da yargı mensupları "Samsun Yargısı Kan Bağışlıyor" kampanyası kapsamında bağışta bulundu.

Türk Kızılayı Samsun Şubesi, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Barosu'u işbirliğiyle düzenleyen kampanya, Samsun Adalet Sarayı birinci katında düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın Türkiye ve diğer ülkeler için çok önemli bir kurum olduğunu belirterek, "Adliyemize gelen tüm vatandaşlarımızı ve çalışanlarımızı kan bağışına teşvik etmek için böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu içindeyiz." dedi.

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte, hakim, savcı, avukat, ve adliye çalışanları kan bağışında bulundu.