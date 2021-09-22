Yargı Kararına İstinaden 25.08.2021 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Kesin Sonuç ve Kesin Başarı Listesi - Haberler
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Yargı Kararına İstinaden 25.08.2021 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Kesin Sonuç ve Kesin Başarı Listesi

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Yargı Kararına İstinaden 25.08.2021 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Kesin Sonuç ve Kesin Başarı Listesi

Yargı Kararına İstinaden 25. 08. 2021 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Kesin Sonuç ve Kesin Başarı Listesi: 1- 25. 08.

Yargı Kararına İstinaden 25. 08. 2021 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Kesin Sonuç ve Kesin Başarı Listesi:

1- 25. 08. 2021 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Giriş (Sözlü) Sınavını asıl olarak kazanan adaylar Unvanlı Kadroların Dağılımını Gösteren Listelerde yer alan unvanlara ilişkin boş kadroların bulunduğu yerlere göre, görev yeri tercih sıralamalarını yaparak doldurdukları Tercih Formlarını, 23-24 Eylül 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08. 00- 17. 00) bir dilekçe ile Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Şefliğine elden teslim etmeleri veya faks (0 432 215 86 17) yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

2- Tek tercih yapılabileceği gibi ilan edilmesi halinde birden fazla tercihte de bulunulabilir.

3- Tercihte bulunmayan veya ilan edilerek duyurulan süre içerisinde formunu talep edilen sınav unvanının bulunduğu yere ulaştırmayan ya da tercihte bulunduğu halde başarı puan sıralamasına göre tercihlerine atanamayacak olan adayların, atama görev yerleri ilgili sınav kurullarınca belirlenecektir. Bu durumdaki adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Ek: İlan Edilen Kadroların Dağılımını Gösteren Liste

Ek: Tercih Formu

1. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVI KESİN SÖZLÜ SONUÇ LİSTESİ

a. ŞEF

2. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVI KESİN BAŞARI PUAN LİSTESİ

a. ŞEF

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Haber: Yargı Kararına İstinaden 25.08.2021 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Kesin Sonuç ve Kesin Başarı Listesi - Haberler
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