Yargı Kararına İstinaden 25.08.2021 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Kesin Olmayan Sonuç Listesi
YARGI KARARINA İSTİNADEN 25. 08. 2021 TARİHİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI KESİN OLMAYAN SONUÇ LİSTESİ: ŞEF NOT : İtirazlar, 20-21 Eylül 2021 tarihleri mesai bitimine kadar Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile yapılacaktır.
YARGI KARARINA İSTİNADEN 25. 08. 2021 TARİHİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI KESİN OLMAYAN SONUÇ LİSTESİ:
ŞEF NOT : İtirazlar, 20-21 Eylül 2021 tarihleri mesai bitimine kadar Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile yapılacaktır.
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