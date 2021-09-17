Yargı Kararına İstinaden 25.08.2021 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Kesin Olmayan Sonuç Listesi

YARGI KARARINA İSTİNADEN 25. 08. 2021 TARİHİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI KESİN OLMAYAN SONUÇ LİSTESİ:

ŞEF NOT : İtirazlar, 20-21 Eylül 2021 tarihleri mesai bitimine kadar Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile yapılacaktır.

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