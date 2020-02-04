Ankara'da yargı hizmetlerinin verimliliği ve eğitimlerin kalitesi konuşulacak!

04.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:05

Törene Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği İkinci BaşkanıMarianne Young ve AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölümü Başkanı Alexander Fricke katılacak.

Projenin ulaştığı hedefler neler?

AB'nin 3 milyon Avro tutarında katkıda bulunduğu proje, AB'deki en iyi uygulamalar doğrultusunda sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulması yoluyla destek personelinin kapasite, nitelik ve verimliliğinin arttırılmasında Adalet Bakanlığı'na destek olmuştur.

Proje ayrıca memurlar için etkin ve sürdürülebilir bir hizmet-öncesi eğitimin sisteminin oluşturulması, destek personele (kâtipler, mübaşirler, başkâtipler, sosyal hizmet görevlileri, pedagoglar ve psikologlar) yönelik hizmet içi eğitimlerin güçlendirilmesi, personel için performans araçlarının geliştirilmesi, personel tarafından hazırlanan raporlar için standartlar belirlenmesi ve adalet çalışanları için etik kuralların belirlenmesi sürecinde Türk makamlarına destek sağlamıştır.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger etkinlik münasebetiyle şunları söyledi; "Diğer birçok projeden farklı olarak bu proje yargı sisteminin "iç mekanizmasını" konu almıştır. Kâtipler, mübaşirler, başkâtipler, sosyal hizmet görevlileri, pedagoglar ve psikologların iş ve emekleri olmasa yargı sistemi şüphesiz durma noktasına gelirdi".

Arka plan:

Destek personeli yargı sisteminin temel taşlarından bir tanesidir dolayısıyla becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitimlerin sağlanması gerekmektedir.

Yargı sisteminde çalışanlara sağlanan bu tür destek hakim ve savcıların gereksiz idari yüklerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak böylece adalet sisteminin daha iyi işlemesini sağlayacaktır.

Kaynak: Bültenler