Yargı final mi yapıyor? Yargı dizisi bitiyor mu?

Yargı final mi yapıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayınlandığı günlerde reyting sıralamasında üst sıralara tırmanan dizinin 2. sezonun olup olmayacağı merak ediliyor. Yapımın tek sezonluk olduğu iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Yargı final mi yapacak? Yargı dizisi bitiyor mu?

YARGI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

İlk bölümünden beri oldukça heyecanlı ilerleyen Yargı dizisi hakkında hayranlarını üzecek bir iddia meydana çıktı. Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Yargı, her hafta reytinglerde ilk sıralarda yerini koruyor. Tek sezonluk bir dizi olduğuna dair ortaya atılan iddialar ise izleyicileri üzdü. Ancak yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.

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