Yargı dizisinden kötü haber

Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen ' Yargı' dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ' Yargı' dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek. Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı. Deniz'in de dizinden ayrılacağı iddia edilmişti, Pınar Deniz haberler i yalanlamıştı.

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