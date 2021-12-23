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Yargı dizisinden kötü haber

Yargı dizisinden kötü haber
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Kısa sürede fenomen olan hem reyting hem de sosyal medyada zirvede olan Yargı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin yayınlandığı Kanal D, projeyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen ' Yargı' dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ' Yargı' dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek. Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı. Deniz'in de dizinden ayrılacağı iddia edilmişti, Pınar Deniz haberler i yalanlamıştı.

Yargı dizisinden kötü haber

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