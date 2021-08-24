Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Yargı dizisi konusu ve oyuncuları!
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Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Yargı dizisi konusu ve oyuncuları!

Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Yargı dizisi konusu ve oyuncuları!
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Kanal D'nin yeni sezonda başlaması beklenen yeni dizisi Yargı okuma provası başladı. Kadrosunda kimlerin olduğu ve konusu merak edilen dizi hakkında araştırmalar sürmekte. Peki, Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Yargı dizisi konusu nedir? Yargı dizisi oyuncuları kimler? Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon'un senaryosunu yazdığı 'Yargı' dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kanal D'nin yeni sezonda başlaması beklenen yeni dizisi Yargı okuma provası başladı. Kadrosunda kimlerin olduğu ve konusu merak edilen dizi hakkında araştırmalar sürmekte. Peki, Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Yargı dizisi konusu nedir? Yargı dizisi oyuncuları kimler? Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon'un senaryosunu yazdığı 'Yargı' dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle 'Yargı' dizisi, yakında Kanal D'de.

YARGI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra 'Yargı'nın zengin oyuncu kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU

Milliyet'te yer alan habere göre; bir cinayet vakası sebebiyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizide önemli isimler rol alıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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