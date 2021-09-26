"Yargı" dizisinde "Ceylin" rolüne hayat veren başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Nazlı" karakteri ile beğenilmişti. Peki, Yargı dizisi Ceylin kimdir?

YARGI DİZİSİ CEYLİN KİMDİR?

Yargı dizisi Ceylin karakterini Pınar Deniz canlandırıyor.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Kasım 1993

Kaç yaşında: 27yaşında

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Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.

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