Yaren leylekten sevindirici haber...İşte o anlar
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Yaren leylekten sevindirici haber...İşte o anlar

Yaren leylekten sevindirici haber...İşte o anlar
03.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:03

- (Özel) Yaren leylekten sevindirici haber...İşte o anlar Balıkçı Adem amca ile hikayesi belgesellere konu olan Yaren leyleğin 3 yavrusu oldu Bursa'nın Karacabey ilçesindeki leylek köyünde balıkçı Adem Amca ile hikayesi ödüllü belgesele konu olan Yaren leylek 3 yavru dünyaya getirdi.

- (Özel) Yaren leylekten sevindirici haber...İşte o anlar

Balıkçı Adem amca ile hikayesi belgesellere konu olan Yaren leyleğin 3 yavrusu oldu

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki leylek köyünde balıkçı Adem Amca ile hikayesi ödüllü belgesele konu olan Yaren leylek 3 yavru dünyaya getirdi. Yaren leyleğin yavrularını dünyaya getirdiği anlar saniye saniye görüntülendi. Karacabey Belediyesi'nin açtığı http://www.yarenleylek.com internet sitesinden de Yaren leyleğin görüntüsü anlık takip edilebiliyor.

Uluabat Gölü'nün kıyısında bir yarımadanın üzerinde kurulan ve "Leylek Köyü" olarak bilinen Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu Yaren adlı leylek bu yıl ilk kez eşiyle aynı anda gelip 5 Mart'ta göl manzaralı yuvasına yerleşmişti.

1 aylık kuluçka süresinin ardından Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı. O anlar ise Karacabey Belediyesi tarafından konulan kamera ile canlı olarak izlendi.

Adem Amca ile kurduğu dostlukla milyonlarin gönlünü feth eden Yaren leylek eşiyle birlikte yuvada yavru telaşında. Önceki gün Yaren leyleğin 3 yavrusu yumurtadan çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte evlerine kapanan doğa meraklılarına leylekleri yakından göstermek için Karacabey Belediyesi koyduğu kamera ile canlı yayınla o anları izletiyor. Özellikle büyükşehirlerde artık leylek göremeyenlerin ilgiyle takip ettiği yayını izleyenler dün yavru leyleklerin yumurtadan çıkmasına şahit oldular.

5 Mart'ta eşiyle gelmişti

Karacabey ilçesii Eskikaraağaç köyünde Adem Yılmaz ile birlikte yaşayan Yaren leylek 5 Mart'ta ilk kez eşiyle birlikte gelmişti. Dostluğun 9.yılında Adem Yılmaz, büyük bir heyecanla beklediği Yaren leyleği kayığında elleriyle beslemişti.

Ancak Mart ayının sonunda 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için sokağa çıkamayan Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin arasına korona virüs girmişti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın bizzat büyük önem verdiği Yaren Leylek ile Adem Amca'nın dostluğu Yunanistan'da gölge oyunu olmuş, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına girmiş, son olarak Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel ödülü almıştı.

Yaren leylekle dostluklarını dünyanın bildiği Adem Yılmaz, "Geçen yıl 4 yavrusu olmuştu. Bu yıl 3 yavrusu oldu. Yavrusu yeni olduğu zaman benim kayığıma da gelmiyor. 1 hafta uğramaz, yavruları ile ilgilenir sonra gelir. Geçen yılda aynısı olmuştu. Şimdi yavrularını eşi ile birlikte büyütüyorlar. Sıra ile yavrularının üstünde yatıyorlar. Biri gidip yiyecek getiriyor, diğeri yavruların başında bekliyor. Biraz daha büyüdükten sonra yem aramaya çıkarlar" dedi.

Yaren leylekten sevindirici haber...İşte o anlar

Kaynak: İHA

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