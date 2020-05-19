'Yaren' leylek, yavrularıyla fotoğraflandı
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'Yaren' leylek, yavrularıyla fotoğraflandı

BURSA'da, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin kahramanı 'Yaren' leyleği yuvasında, yeni dünyaya gelen yavruları ile birlikteyken fotoğrafladı.

'Yaren' leylek, yavrularıyla fotoğraflandı
19.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:29

BURSA'da, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin kahramanı 'Yaren' leyleği yuvasında, yeni dünyaya gelen yavruları ile birlikteyken fotoğrafladı. Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'a konulan kamera sistemi ile de leyleklerin yuvası, 7 gün 24 saat boyunca kameralarla izlenebiliyor.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan bir balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen bir hikayeye dönüştü. Bu yılla birlikte 9 yıldır her göçten geldiğinde Adem Yılmaz'ın kayığına konarak birlikte balığa çıkan ikilinin bu hikayesi, Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla bu masalsı hikaye, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve film ilk etkinliği olan Prag Film Ödüllerinden En İyi Belgesel ödülüyle döndü.

Bu yıl göçle 9'ncu kez geldiği köydeki yuvasında yumurtlayan Yaren leylek'in yavruları dünyaya geldi. Yaren Leylek ve yavruları, Tüydeş tarafından fotoğraflandı.YUVASI 7 GÜN 24 SAAT İZLENEBİLİYOR

Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi hedefiyle, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Bu sistem sayesinde, ünü dünyaya yayılan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin kahramanı Yaren leylek, kendisini merakla bekleyen herkesin evlerine konuk oluyor. Karacabey Belediyesi bu çalışma ile aynı zamanda, insanlara leyleklerin yuva yaşamını ve yavru sürecini yakından izleme imkanı sunarak, zor hayat koşullarına da dikkat çekmeyi amaçlıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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