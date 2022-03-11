"Yaren" leylek karlı havada balıkçı Adem Yılmaz'ın evine misafir oldu - Haberler

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"Yaren" leylek karlı havada balıkçı Adem Yılmaz'ın evine misafir oldu

AA - İsmail Özdemir - Güncel
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leylek, karlı havada kayığına gidemeyen ve dostluk kurduğu balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin bahçesine misafir oldu.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leylek, karlı havada kayığına gidemeyen ve dostluk kurduğu balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin bahçesine misafir oldu.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, göç mevsiminde bu yıl da bölgeye gelmesi sevinçle karşılanan "Yaren" leylek, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın Adem Yılmaz'ı ziyareti sırasında evin bahçesine geldi.

Özkan ve Yılmaz, beraber "Yaren" leyleğe yiyecek verdi.

Belediye Başkanı Özkan, 11 yıldır ilk kez "Yaren" leyleğin karla tanıştığına şahitlik ettiklerini belirtti.

Yılmaz'ın leyleği normalde kayıkta beslediğini kaydeden Özkan, "Hava durumu kötü olunca şimdi Yaren leylek, Adem amcamızı evinde ziyaret ediyor. Adem amcamızı tebrik ediyoruz, kedileriyle, leyleğiyle yakından ilgileniyor. La Fontaine masalları gibi bir hikaye oluştu Eskikaraağaç'ta. Bu dostluk, herkesin gönlüne taht kurdu." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Yılmaz da leyleği karlı hava şartlarında korumak ve aç bırakmamak için elinden geleni yaptığını aktardı.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

Uluabat Gölü, Karacabey, Ali Özkan, Bursa, Güncel, Haberler

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