'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)
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'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)

08.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:55
'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)

YAREN LEYLEK GÜNDEM OLDUBursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren leylekin Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'ncu kez gelmesi, binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı.

YAREN LEYLEK GÜNDEM OLDU

Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren leylekin Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'ncu kez gelmesi, binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı. Yaklaşık 3 saat içinde atılan 5 bin tweet ile '#YarenLeylek' etiketi, Twitter'da gündem oldu. Bartın Geriş İlkokulu öğrencilerinin sevinçleri de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)
'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)
'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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