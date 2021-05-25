Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular

Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da, Karacabey Belediyesi'nin kurduğu canlı yayın kameralarıyla sosyal medyadan 7/24 izlenen Yaren leyleğin yuvasına taşıdığı naylon çuval parçası 2 yavrunun ayağına dolandı.

BURSA'da, Karacabey Belediyesi'nin kurduğu canlı yayın kameralarıyla sosyal medyadan 7/24 izlenen Yaren leyleğin yuvasına taşıdığı naylon çuval parçası 2 yavrunun ayağına dolandı. Bu anları kameradan görenlerin ihbarı ile bölgeye giden ekipler yavruları kurtardı. 

Karacabey Belediyesi, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'in yuvasını 2 yıl önce 7/24 anlık gösteren bir kamera ile halka açtı. Her gün yüzlerce kişinin canlı olarak www.yarenleylek.com üzerinden izlediği yuvada; önceki gün izleyiciler tarafından anne leyleğin yuvaya taşıdığı bir naylon çuvalın, yavruların ayağına dolandığı fark edildi. Çok geçmeden izleyiciler, durumu Karacabey Belediyesi yetkililerine haber verdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler yuvaya giderek ayağına ip dolanan yavruları kurtarırken bu anı kameradan yüzlerce insan canlı olarak izledi.

'KANGREN OLABİLİR VEYA İPİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞEBİLİRDİ'Doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda Karacabey Belediyesi personeli olan Alper Tüydeş müdahale sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki yuvasına canlı yayın yapan bir kamera kurulmuştu belediye tarafından. Sosyal medyadan leyleklerin ayağına ip dolandığı yönünde çokça yorum geldi. Karacabey Belediyesi ekipleriyle harekete geçtik. Hatta yolda da başkanımız Ali Özkan aradı 'Gördünüz mü müdahale edin' diye. Biz de yolda olduğumuzu söyledik. Olay yerine geldik, yuvaya çıktık ve gerçekten naylon çuvalın iki yavrunun ayağına dolandığını gördük. Asla kendi imkanlarıyla çıkartamazdı. Hemen dikkatlice müdahale edip yavrularını kurtardık. Anneleri de yuvaya geldi. Normal zamanda yuvaya müdahale etmiyoruz, yuvadaki kirlenme ve benzer sorunlara. Ama burada olağanüstü bir durum olduğu için yuvaya çıkıp yavruların ayağındaki ipi kurtardık. Yoksa kangren olabilir veya ayağına takılan bu ipi çıkarmaya çalışırken yuvadan düşebilirdi. Bu tarz olumsuz durumlar yaşanmaması için müdahalede bulunduk ve başarılı da olduk."

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan bu yıl yaren leyleğin yavrularına verici takılacağını, yavruların hangi ülkelere göç ettiğini de göstereceklerini açıklamıştı.


Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaren leyleğin yavruları için seferber oldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 14:30:53. #1.15#

title