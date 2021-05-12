Yardımseverlerden çocuklara bayramlık yardımı

Eskişehir'de bir grup yardımsever aralarında topladıkları paralar ile ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alarak yüzlerine güldürdü.

Eskişehir'de bir grup yardımsever aralarında topladıkları paralar ile ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alarak yüzlerine güldürdü.

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden organize olan bir gurup yardımsever ihtiyaç sahibi çocuklara bayramda giyebilecekleri yeni kıyafetler dağıtıldı. Mahalle muhtarları aracılığıyla öncenden belirlenen yaklaşık 150 çocuğa kıyafet ve ayakkabının yanı sıra çikolata ve şekerlemeler hediye edildi. Yeni kıyafetlerini alan çocuklarda mutluluk gözlendi. Yardımsever gurup evinden çıkamayan engelli çocukların kıyafet ve şekerlemelerini ise ikametlerine gidilerek verdi.

Konuyla alakalı konuşan yardımsever Ayşegül Bozbaş, bayram öncesinde böyle bir etkinlikle çocukları sevindirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Yardımlar hakkında gurubu adına konuşan Bozbaş, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda yardım ettik. İnşallah önümüzdeki bayramlara da yardımlarımız devam edecek. Herkesin desteğini bekliyoruz. Çocuklar çok sevindi. Bize teşekkür ettikten sonra koşarak sevinçle evlerine gittiler. Engelli olan çocuklarımızda evlerine giderek yardımlarda bulunduk. Yenikent muhtarlığına da 12-13 çocuğa verilmesi üzere bayramlık verdik. Herkesin bayramı kutlu olsun "diyerek düşüncelerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı