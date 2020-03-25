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Yardımseverden yaşlılara askıda erzak

Yardımseverden yaşlılara askıda erzak Adanalı yardımsever, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Erzakın muhtarda askıda' projesini başlattı Proje kapsamında 19 erzak paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı Adana'da bir hayırsever, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için...

25.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:42
Yardımseverden yaşlılara askıda erzak

Yardımseverden yaşlılara askıda erzak

Adanalı yardımsever, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Erzakın muhtarda askıda' projesini başlattı

Proje kapsamında 19 erzak paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

ADANA - Adana'da bir hayırsever, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Erzakın muhtarda askıda' projesini başlattı. Proje kapsamında 19 erzak paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Tüm dünyada yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye'de insanlar marketlere akın edip evlerine erzak stokladı. Yaşlı ve durumu olmayan vatandaşlar ise marketlere gidip herhangi bir erzak alamadı. Bunun da farkına varan isminin açıklanmasını istemeyen bir biryardımsever, arkadaşlarıyla birlikte 'Erzakın muhtarda askıda' projesini başlatmaya karar verdi.

Proje kapsamında arkadaşlarıyla birlikte para toplayan yardımsever, marketten içinde un, bulgur, mercimek, makarna, pirinç, yağ ve süt bulunan 19 erzak paketini Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör'e teslim etti.

Mahalle muhtarı ise Çukurova Kaymakamlığı tarafından önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere erzakları tek tek ulaştırdı.

"Hayat paylaşınca güzel"

İHA muhabirine proje hakkında bilgi veren yardımsever, "Herkes bu panik esnasında alışveriş yapıp erzakları evlerine yığıyor. İhtiyacı olan insanlara bizim de ufak bir katkımız olsun diye 'askıda ekmek' olayını 'Erzakın muhtarda askıda' diye bir etiketle farkındalık oluşturmak istedik. 3 makarna alıyorsanız 1 tanesini muhtarınıza teslim edin. Onlarda ihtiyaç sahiplerine gönderip teslim edecektir. Elimizden geleni yapıp paylaşacağız. İnsanlara ufak bir katkımız olursa ne mutlu bize. 19 paket oldu ve 1 aylık sigara parası gitti. Çok büyük bir para değil. İnsanlardan bu kadar çok almasını beklemiyorum. Bana arkadaşlarımda yardımcı oldu. Hayat paylaşınca güzel" diye konuştu.

"Yardımları ulaştıracağız"

Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör ise projenin çok faydalı olduğunu belirterek, "Mahallemizdeki 65 yaş üstü, hasta ve durumu olmayan vatandaşlarımıza almış olduğumuz yardımları götürdük. Bizlere arkadaşlarımız tarafından teslim edilen yardımları ihtiyaç sahibi olan kişilere hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Bütün vatandaşlarımız da böyle bir çalışma yapıp muhtarlarına teslim edince muhtarlar da gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Evine erzak gelen 69 yaşındaki ihtiyaç sahibi Remziye İgiç de projeden memnun kaldığını vurgulayarak, "Hastalara ve yaşlılara yardım ettikleri için sağolsunlar. Evden çıkamıyoruz ancak balkona çıkıp hava alıyoruz. Evin içerisinde oturuyoruz. Markete gidince de herhangi bir ürün bulamıyorduk. Marketler talan olmuş. Durumu iyi olan gençler gidip alıyor bizler ama alamıyoruz. Allah razı olsun.

Yardımseverden yaşlılara askıda erzak

Kaynak: İHA

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Yardımseverden yaşlılara askıda erzak

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