Yardımsever iş insanı, 3 binden fazla abonenin elektrik faturasını ödedi
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Yardımsever iş insanı, 3 binden fazla abonenin elektrik faturasını ödedi

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, ekonomik anlamda zor durumda olan ailelere destek olmaya devam ediyor.

Yardımsever iş insanı, 3 binden fazla abonenin elektrik faturasını ödedi
22.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:55

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, ekonomik anlamda zor durumda olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sanayici ve iş insanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının da yoğun destek kampanyaları düzenlediği bu günlerde, bir yardımlaşma haberi de Bursa'dan geldi. Bursalı yardımsever bir iş insanı, korona virüs sürecinde ekonomik anlamda zorluk yaşayan ailelerin elektrik faturalarını ödedi. Vatandaşlar, fatura tutarlarının ödendiğini telefonlarına gelen SMS bilgilendirmesinden öğrendiler.

İsminin açıklanmasını istemeyen yardımsever iş insanı, elektrik faturalarının ödenmesine talip oldu. Yardıma ihtiyacı olan ailelere destek olmak isteyen hayırsever iş insanı, Limak Enerji şirketinden ekonomik olarak zorluk yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti. Şirket hemen harekete geçerek, ihtiyaç sahibi olan mesken abonelerinin elektrik faturalarını belirledi. Yardımsever iş insanı tarafından 3 bin 216 abonenin faturası ödenirken; toplamda 314 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.

Askıda Fatura Uygulaması kapsamında sağlık alanındaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kaydı bulunan zor durumdaki hastaların da faturalarının ödenmesi sağlanırken, Limak Enerji tarafından abonelere iletilen SMS bilgilendirmesinde "Faturanız salgın döneminde yaşanan sıkıntılı günlerde destek olmak amacıyla, askıda fatura uygulaması kapsamında Bursalı hayırsever bir iş insanı tarafından ödenmiştir." ibaresi yer aldı. Uygulamanın yeni hayırseverlerin desteği ile devam etmesi sağlanarak, daha fazla aileye ulaşması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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