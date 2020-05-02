Yardımsever gençler Kızılcahamam'da faalilerini sürdürdü

Türk Kızılayı Kızılcahamam Şubesi Ramazan ayının girmesiyle birlikte faaliyetlerine devam ediyor.

Türk Kızılayı Kızılcahamam Şubesi Ramazan ayının girmesiyle birlikte faaliyetlerine devam ediyor.

Kızılay Kızılcahamam Şubesi'nin çalışmalarına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da destek vererek yalnız bırakmadı.

Ramazanın ilk gününden beri sahada olan Genç Kızılay Kızılcahamam temsilciliği gönüllü gençler ile mağdur kimse kalmamsı için Kızılcahamam'ın her yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Genç Kızılay gönüllüleri bugün Kızılcahamam'da 300 pide ve 300 tatlı paketi dağıttı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Hizmet binası önünde Genç Kızılay gönüllülerle bir araya gerek çalışmalarında kolaylıklar dileyerek hepinizden Allah razı olsun ifadesini kullandı.

Kaynak: AA