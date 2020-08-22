Yardımsever Batman, Şili'de evsizlerin karnını doyurmak için yola çıktı
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Yardımsever Batman, Şili'de evsizlerin karnını doyurmak için yola çıktı

Şili'nin başkenti Santiago'da Batman kostümü giyen bir adam, evsizlerin karnını doyurmak için harekete geçti.

Yardımsever Batman, Şili'de evsizlerin karnını doyurmak için yola çıktı
22.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:23

Şili'nin başkenti Santiago'da Batman kostümü giyen bir adam, evsizlerin karnını doyurmak için harekete geçti. Yardımsever Batman, evinde hazırladığı yemekleri gece saatlerinde arabası ile şehirdeki evsizlere ulaştırıyor.

Yeni tip korona virüs salgınından (Covid-19) en fazla etkilenen ülkelerden Şili'de kendisine "Dayanışma Batman'i" diyen bir adam, sokak sokak gezerek evsizlere yemek dağıtıyor. Yaptığı yemeklerin masrafını kendisi karşılayan Batman, pişirdiği yemeklerle başkent Santiago sokaklarında yaşayan evsizleri doyurmaya çalışıyor.

İsmini vermek istemeyen Dayanışma Batman'i İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Yardımsever Şilili, "Ben Dayanışma Batman'i. En çok ihtiyacı olan kişilere yiyecek dağıtıyorum" diyerek kendini tanıttı. Sokak sokak gezerek evsizlerin karnını doyurmayan amaç edinen Batman, "Fikir, hayatım boyunca bende hep oldu. Hayatım boyunca başkalarıyla dayanışma içinde yaşadım. Ancak şimdi salgın nedeniyle ihtiyaç büyüdü" dedi.

Santiago'nun Dayanışma Batman'i, "Batman kıyafeti birçok insanı birleştirdiği için diğer süper kahramanlara göre çok daha cömerttir. Şehri için her şeyini feda eder. Ben de şehrimin açlığın, yoksulluğun kucağına düşmemesi için bu sembolü kullanıyorum" diye konuştu.

İnsanların verdiği tepkilere değinen yardımsever Batman, "Farklı tepkiler var. Bir tabak yemek taşıyanın normal bir insan olmadığını görünce farklı tepkiler oluyor. Bazıları biraz korkuyor. Bazıları çok seviyor. Diğerleri beni tebrik ediyor. Genel olarak insanlar tebrik ediyor" ifadelerini kullandı.

Dayanışma Batman'i bu işe kendini adadığını dile getirerek, "Masrafların tamamını cebimden karşılıyorum. 3 aydır bunu yapıyorum. Kendimi tamamen buna adadım. Kendim pişiriyorum. Erkenden kalkıyorum. Tüm gün uğraşıyorum. Dağıtmak için sokaklara çıkıyorum" şeklinde konuştu.

"Acı çeken insanlara kalbinizle dokunun"

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de benzerini yapmak isteyenler olabileceğini ifade eden Batman, "En iyi tavsiyem, her zaman önce harekete geçmektir, özellikle böyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzda. İhtiyaçları olan, buna muhtaç olan insanlar için şu anda harekete geçmektir. Elinizde olan, yardım edebileceğiniz bir şey varsa bunu yapma ve harekete geçme zamanı gelmiştir. Mali durumunuzu ayırın, zamanınızı ayırın, enerjinizi ayırın ve acı çeken insanlara kalbinizle dokunun" dedi.

Batman, "Birçok yönden kendimi kahraman gibi hissediyorum. Çünkü hepimizin bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Hepimiz içeride bir kahraman taşıyoruz. Farkım, ben rol yapmıyorum. İçimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı. "Bunu sonuna kadar yapamam" diyen Dayanışma Batman'i, "Benim bir ailem var. Yapmam gereken bir işim var. Ben şimdilik bunu dünya çapında bir sembol arayarak yaptım. Böylece insanlar hayatlarının bir noktasında içinde taşıdıkları kahramanı ortaya çıkarabilirler. Kılık değiştirmiş olsun ya da olmasın" şeklinde konuştu. - SANTİAGO

Kaynak: İHA

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