Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler

20.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:29
Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler

Konya'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, yardımlaşma ve dayanışma derneğinin eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Konya'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, yardımlaşma ve dayanışma derneğinin eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Belgesiz alkol sunumu, canlı müzik ve tütün tüketiminin yapıldığı iş yeri mühürlenirken, sorumlusu hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 ile mücadele kapsamında kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Dün saat 22.20 sıralarında sokağa çıkma yasağına rağmen bir iş yerinin açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Paşa Sokak'ta bulunan Fahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede derneğin amacı dışında kullanıldığını tespit etti. Dernek çatısı altında eğlence mekanına dönüştürülen iş yerinde izin belgesi olmamasına rağmen alkol sunumu yapıldığı, izinsiz tütün tüketimine izin verildiği ve belgesiz canlı müzik yayını yapıldığı belirlendi. İş yerinde izin belgesiz çalışan 13 kişiye işlem yapılırken, 19 kişiye de sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten tutanak tutuldu. İş yeri sorumlusu Fahri V., nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla hakkında işlem yapılmak polis merkezine teslim edildi. Amacı dışında faaliyet gösteren ve izinsiz lokal haline getirilen dernek ise mühürlendi. - KONYA

Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler
Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hadise İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Çağdaş Atan Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:47:46. #1.15#
title