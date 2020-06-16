Yardımlaşma derneğine kumar operasyonu MALATYA'da, polisin bir yardımlaşma derneğine düzenlediği operasyonda tombala oynarken yakalanan 4 kişiye, 4 bin 900 lira para cezası kesildi.

MALATYA'da, polisin bir yardımlaşma derneğine düzenlediği operasyonda tombala oynarken yakalanan 4 kişiye, 4 bin 900 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir yardımlaşma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin, baskın yaptığı dernekte çok sayıda oyun kartı ve 750 lira para ele geçirdi. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 4 bin 900 lira idari para cezası kesilirken, dernek binasında kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA