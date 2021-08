YARDIMLAR YOLA ÇIKTI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve daha sonra ülkenin birçok noktasında yaşanan orman yangınlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile yardım kampanyası başlatmıştı.

Bu yardım kampanyasına duyarsız kalmayan Edirne halkı, yangınla mücadele ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolilerini Edirne Belediyesi'nin yardımlaşma platformu olan Edirne İMECE'ye ulaştırdı. Yardımlar, Denizli ve Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve ardından ülkemizin maalesef özellikle Akdeniz bölgesinde ve Ege'nin bir kısmında yaşanan orman yangınları hala devam ediyor. Bir kısmı söndürüldü, bir kısmı soğutma çalışmalarında, bir kısmında da maalesef hala söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabi ki çok büyük mağduriyetler var, büyük acılar var, büyük yürek yangınları var. Yangınlardan dolayı kaybettiğimiz canlarımız, canlılarımız, ağaçlarımız, kuşlarımız, börtü-böceklerimiz var. Gerçekten çok üzgünüz. Ama Türk milleti şunu bir kez daha gösterdi. O zor günlerde her türlü ayrışmayı bir kenara bırakarak, her türlü değişik anlayışları bir tarafa bırakarak, bir arada olabileceğini bir kez daha gösterdi. Yurdun her tarafından, her görüşten birçok insan yangın bölgesine yardıma gitti. Bizim gibi gidemeyenler, desteklerini gönderdi. Bakın şu arkamda gördüğünüz 3 araç bugün Manavgat'a ve Denizli'ye yola çıkıyorlar. Edirne'nin ve Edirnelilerin kendi ceplerinden topladıkları para ile kurum-kuruluşların, STK'lardan topladıkları paralarla aldıkları kuru gıdaları, ilaçları, giysileri bugün arkadaşlarımız yola çıkarak Denizli ve Manavgat'a ulaştıracaklar" diye konuştu.

5-6 gündür Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerinin arasöz ve tankeri ile Milas, Muğla ve Fesleğen'deki yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını hatırlatan Gürkan, "Dün arkadaşlarımız ile telsiz ile iletişim kurduk. Sağlıkları iyi ama çok büyük bir mücadele var. İnşallah bu yangınları bir an önce atlatırız. Bir an önce elbirliği ile yaralarımızı sararız. Ama bu yangın da bize şunu öğretti. Bizim deprem gibi yangına da her an hazırlıklı olmamız gerekiyor. Atatürk'ün emri ile kurulmuş Türk Hava Kurumu'na ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Türk Hava Kurumunu tekrar eski günlerine döndürmemiz gerekiyor. Bunun için de Edirneliler olarak da Edirne Belediyesi olarak da yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Tekrardan yangından etkilenen ülkemizin güzel insanlarına, Manavgat'a, Milas'a, Bodrum'a, Muğla'ya, Denizli'ye, Milas'a geçmiş olsun diliyoruz. Yüreğimiz, kalplerimiz ve bütün desteğimiz sizinle. Edirne İMECE yardımları toplamaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: Habermetre