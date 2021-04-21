Yardımlar Suriye'ye ulaştı
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Yardımlar Suriye'ye ulaştı

Yardımlar Suriye'ye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin Suriye'deki vatandaşlar için düzenlediği yardım kampanyasında toplanan yardımlar Suriye'ye ulaştırıldı.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin Suriye'deki vatandaşlar için düzenlediği yardım kampanyasında toplanan yardımlar Suriye'ye ulaştırıldı.

Yıllardır süren iç savaş sebebiyle ülkelerinde mağdur olan Suriye halkı için yardım kampanyası düzenleyen Hayrat İnsani Yardım Derneği ile MÜSİAD Düzce Şubesi bir araya geldi. Savaş bölgesinde bulunan insanların en temel yiyecek, giyim ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan kampanyaya destek veren MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve Hayrat İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Kamil Koç, yapılan yardımlarını Suriye'ye ulaştırdılar. Tel Abyad'a varan ekip, buradaki çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırarak tek tek elleri ile dağıttılar. Yardımlarda çocuklarda unutulmadı, çocukların da ağızları tatlandı. - DÜZCE

Yardımlar Suriye'ye ulaştı
Yardımlar Suriye'ye ulaştı
Yardımlar Suriye'ye ulaştı
Yardımlar Suriye'ye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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