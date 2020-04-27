Yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
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Yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

Kilis'te din görevlileri tarafından ihtiyaç sahillerine yardımlar teslim edilmeye devam ediyor.

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
27.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:50

Kilis'te din görevlileri tarafından ihtiyaç sahillerine yardımlar teslim edilmeye devam ediyor.

Kilis İl Müftülüğü Din Görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüleri Vefa Sosyal Destek Projesi kapsamında yüzleri güldürmeye, gönüller almaya, ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kilis İl Vaizi İlknur Türe, kendi çevresinden topladığı bütün yardımları Kilis Müftülüğü ve Kilis Diyanet Vakfı şubesi koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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